Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украины от российских оккупантов – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в соцсетях.

— Сегодня весь мир в очередной раз увидел подлинное лицо государства-террориста, убивающего наших людей. Не только на поле боя, но и в мирных городах. Страны, прикрывающей разговорами о мире свою подлинную, кровавую и преступную сущность и цель. А на все предложения настоящего мира отвечает ракетными ударами. Это только доказывает, что освобождение всей нашей земли – единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев, — заявил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Украинская разведка сообщила, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Начиная с утра 10 октября, Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 56 целей. Среди них 43 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.