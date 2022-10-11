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Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщается на Facebook -странице предприятия.
Сообщается, что удар пришелся в тот момент, когда на станции работали спасатели.
- Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет, говорится в сообщении.
Также на предприятии подчеркнули, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда разрешит ситуация.
Напомним, США считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.
Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщается на Facebook -странице предприятия.
Сообщается, что удар пришелся в тот момент, когда на станции работали спасатели.
- Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет, говорится в сообщении.
Также на предприятии подчеркнули, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда разрешит ситуация.
Напомним, США считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.