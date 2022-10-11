Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщается на Facebook -странице предприятия.

Сообщается, что удар пришелся в тот момент, когда на станции работали спасатели.

- Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет, говорится в сообщении.

Также на предприятии подчеркнули, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда разрешит ситуация.

Напомним, США считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.