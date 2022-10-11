Соединенные Штаты считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.

Об этом в комментарии CNN заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Скорее всего, это было то, что они планировали достаточно долго. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов, – сказал Джон Кирби.

По его словам, атаки такого масштаба не могли быть спланированы через несколько дней.

Кирби также затруднился сказать, окончательно ли Путин перешел от стратегии проигрышной войны на поле боя к кампании по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, в ГУР сделали заявление по массированным ракетным ударам по Украине. Это «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.