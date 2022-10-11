В Украину вернули еще 37 детей, которых в конце августа оккупанты принудительно вывезли на территорию России.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

— Домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей. В конце августа малышей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители, — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что процесс возвращения детей был тяжелым. Чтобы их забрать, родителям пришлось проехать долгий путь по нескольким странам Европы.

В настоящее время семьи вместе находятся в безопасности на Закарпатье.

- Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц - в селах с живописными видами Белки и Горинчево, - говорится в сообщении.

Каждый имеющий информацию о незаконном вывозе детей в РФ может позвонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Ранее сообщалось, что на захваченных территориях Луганской области российские захватчики принудительно мобилизуют мужчин, паспортизируют население, а также вывозят детей в РФ и вывозят современное оборудование из школ и медицинских учреждений.