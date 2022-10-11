По состоянию на 13:30 11 октября российская армия нанесла два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В общей сложности противник осуществил 28 пусков крылатых ракет, силами ПВО уничтожено 33 воздушных цели, включая беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

- Противник применил высокоточное оружие - крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», иранские БпЛА-камикадзе «Shahed-136», - говорится в сообщении.

Всего было выпущено ракет:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

12 крылатых ракет «Калибр».

Всего силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 33 воздушных целей.

— Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток», воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БПЛА «Shahed-136», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 11 октября, начиная с утра силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено над Николаевщиной 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, над Одесщиной - 5 крылатых ракет.