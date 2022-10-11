В Киеве сегодня, 11 октября, не применяются аварийные отключения электроэнергии, поскольку ситуация с электроснабжением стабилизирована. Однако они возможны в последующие дни.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

— В случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК «Укрэнерго», график аварийных отключений будет применен, — отметили в пресс-службе.

В КГГА также сообщили, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 11 октября были введены графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов.