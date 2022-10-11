Вчера российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно, пытают его и запугивают.

Об этом сообщает прессслужба «Энергоатома».

— Таким образом, россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на «Росатом». Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств, — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к гендиректору МАГАТЭ с призывом помочь уволить сотрудника ЗАЭС.

Как сообщалось, российские захватчики продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в холодном состоянии. Кроме того, представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции, заставляя их подписывать контракты с «Росатомом».