Энергетики и спасатели возобновили электроснабжение в большинстве населенных пунктов, обесточенных после ракетных обстрелов россией 10 октября.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Телеграмме.

- Страна-террорист второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов: городов, сел, городков. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет, - заметил Денис Шмигаль.

Он добавил, что стабилизировали поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней.

– Но Россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света, добавил Денис Шмигаль.

Напомним, по состоянию на 13:30 11 октября российская армия нанесла два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В общей сложности противник осуществил 28 пусков крылатых ракет, силами ПВО уничтожено 33 воздушных цели, включая беспилотники.