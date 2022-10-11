В Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии из-за повреждений ракетными обстрелами РФ энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

— Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света, - сообщил Валентин Резниченко.

К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

- В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время, — подытожил он.

Как сообщалось, в Киеве сегодня, 11 октября, не применяют аварийные отключения электроэнергии, поскольку ситуация с электроснабжением стабилизирована. Однако они возможны в последующие дни.