В освобожденных от оккупантов Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел — часть из них с признаками насильственной смерти, а самой младшей — только год.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

— У погибших огнестрельные ранения, переломы ребер и черепов, минно-взрывные травмы. Как рассказывают местные, захватчики расстреливали людей прямо на улицах. Во время оккупации в Святогорске погиб отец с сыном: младший мужчина нуждался в немедленном медицинском вмешательстве из-за многочисленных ранений, отец начал кричать и звать на помощь, но «освободители» застрелили пожилого мужчину. Погиб сын. Зверства врага видны сразу при въезде в город: на дороге «встречает» до основания сожженный автомобиль, в котором заживо сгорели двое граждан. А младшей умершей — всего год. Ребенок похоронен рядом со всей семьей на кладбище в Лимане, – рассказал Павел Угровецкий.

По словам главы Донецкой прокуратуры, прокуроры и правоохранители уже неделю проводят следственно-розыскные и процессуальные действия в освобожденных от оккупантов городах Донецкой области и некоторые находки ужасают.