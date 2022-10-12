Российские оккупанты ночью 12 октября 7 раз «накрывали» Никопольский район Днепропетровской области из «Градов» и артиллерии.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

«На мирный Никополь враг выпустил более ста снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Тяжело ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадала из-за атаки женщина сейчас в больнице», — отметил чиновник.

В городе повреждены более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередач, два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

«В Марганецкой и Мировской громадах без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются», – добавил он.

По информации главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, вместе с РСЗО террористы использовали зажигательные боеприпасы.

Напомним, во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, ранены.