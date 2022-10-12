В Киевской области из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.

Об этом сообщает « ДТЭК Киевские электросети ».

«Друзья, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей», — говорится в сообщении.

В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.