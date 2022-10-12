В Киевской области из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.
Об этом сообщает « ДТЭК Киевские электросети ».
«Друзья, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей», — говорится в сообщении.
В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.
Ранее сообщалось, что энергетики и спасатели возобновили электроснабжение в большинстве населенных пунктов, обесточенных после ракетных обстрелов россией 10 октября.
В Киевской области из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.
Об этом сообщает « ДТЭК Киевские электросети ».
«Друзья, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей», — говорится в сообщении.
В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.
Ранее сообщалось, что энергетики и спасатели возобновили электроснабжение в большинстве населенных пунктов, обесточенных после ракетных обстрелов россией 10 октября.