Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия РФ.
Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:
В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Ранее священнику из поселка Яровая в Донецкой области сообщили о подозрении в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории — в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 УК Украины.
Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия РФ.
Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:
В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Ранее священнику из поселка Яровая в Донецкой области сообщили о подозрении в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории — в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 УК Украины.