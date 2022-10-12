Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику кремля и одобрял действия РФ.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерная техника и мобильные терминалы,

печатные материалы о русском содержании и пропагандистской литературе;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Ранее священнику из поселка Яровая в Донецкой области сообщили о подозрении в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории — в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 УК Украины.