Житель поселка Яровая сообщил о подозрении в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории — в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 УК Украины.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2022 года настоятель «Казанского» прихода пгт Ярово Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с военными армии страны-агрессора и по их указанию организовал сбор жителей в помещении местного клуба.

Пользуясь уважением среди крестьян, священник сообщил гражданам, что населенный пункт находится под контролем войск России и необходимо избрать нового руководителя местных властей для взаимодействия с врагом.

Под влиянием личного мнения подозреваемого большинством голосов местные жители поддержали предложенную кандидатуру нового псевдоголовы Ярова.

После деоккупации украинскими защитниками населённого пункта злоумышленника задержали. В настоящее время ему судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Херсонской области полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками.