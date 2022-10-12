Россияне свезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в том числе удары по Николаеву и Одессе, говорится в сообщении.

Отмечается, что иранские инструкторы базируются в помещениях, захвативших россияне во время оккупации.

Напомним, утром, 12 октября, над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты девять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».