За неделю работы полицейские эксгумировали тела 56 человек в деоккупированном Лимане. Принимаются меры по идентификации погибших и установлению причин их смерти.

Об этом сообщается на сайте МВД.

В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно - в Святогорске, где было захоронено 7 человек (6 женщин и 1 человек). Другие – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями.

— Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных.

— Полицейские проявляют как признаки природной смерти, так и насильственных действий. Были повреждения получены в результате обстрелов или пыток – установит следствие. Труппы направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан, — добавили в ведомстве.

Всего на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских - 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен.

Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Лиман Донецкой области продолжаются раскопки, продолжающиеся на двух локациях массовых захоронений. По предварительной информации, в одной из локаций похоронены около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ.