В Воздушных силах ВСУ подтвердили падение одного бомбардировочного самолета Су-24М.

Об этом в комментарии «Общественному» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Самолет был поражен ракетой, когда возвращался после выполнения боевой задачи. Пилоты катапультировались, один из них погиб, - сказал Юрий Игнат.

Накануне вечером 12 октября возле Винницы потерпел крушение истребитель. Им руководил пилот, который в тот же день сбил 5 дронов-камикадзе Shahed-136, а перед этим две крылатые ракеты. Военному удалось катапультироваться, он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ сбили 4 вертолета и уничтожили 5 складов россиян.