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Российские войска в понедельник утром, 17 октября, снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Известно по крайней мере о двух взрывах в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

В результате атаки произошел пожар в нежилом здании. Работают аварийные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. На месте трудятся медики.

Информация о пострадавших уточняется.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак после атаки призвал предоставить Украине больше систем ПВО как можно скорее.

— Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – написал он.