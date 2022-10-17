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Российские войска в понедельник утром, 17 октября, снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Известно по крайней мере о двух взрывах в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.
В результате атаки произошел пожар в нежилом здании. Работают аварийные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. На месте трудятся медики.
Информация о пострадавших уточняется.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак после атаки призвал предоставить Украине больше систем ПВО как можно скорее.
— Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – написал он.
Напомним, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.
Российские войска в понедельник утром, 17 октября, снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Известно по крайней мере о двух взрывах в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.
В результате атаки произошел пожар в нежилом здании. Работают аварийные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. На месте трудятся медики.
Информация о пострадавших уточняется.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак после атаки призвал предоставить Украине больше систем ПВО как можно скорее.
— Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – написал он.
Напомним, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.