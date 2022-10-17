Утром 17 октября российские войска вновь нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в разных областях.

Около 5 утра они ударили по Роменскому району Сумской области. Есть пострадавшие, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

На Днепропетровщине три вражеских ракеты были сбиты силами нашей ПВО. Однако одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Напомним, российские войска в понедельник утром, 17 октября, снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.