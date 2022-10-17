На Запорожской АЭС в результате очередных обстрелов российскими военными отключилась последняя линия связи с энергосетью.

Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что 17 октября российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

—В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС, — рассказали в Энергоатоме.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин опроверг ранее распространенные в российских СМИ заявления о том, что Запорожская АЭС будет нуждаться в российском топливе.