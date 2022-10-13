Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин опроверг ранее распространенные в российских СМИ заявления о том, что Запорожская АЭС будет нуждаться в российском топливе.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

—Слухи и фейковые заявления от россиян очень много. Все это фейки. И действительно, непросто перевести топливную загрузку реакторов ЗАЭС от одного поставщика к другому, — сказал Петр Котин.

По его словам, на ЗАЭС достаточно запасов свежего ядерного топлива. При этом он уточнил, что только подготовка к переходу от одного поставщика топлива к другому требует примерно три года.

В то же время он отметил, что самая опасная ситуация для станции - это отключение внешнего питания, необходимого для охлаждения реакторов, и потеря аварийных дизель-генераторов.

12 октября сообщалось, что российские военные снова обесточили Запорожскую АЭС и блокируют поставки дизеля для генераторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов.