В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Кроме того, он рассказал, что за прошедшие сутки оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты региона. В результате чего погибли четыре мирных жителя.

— За 16 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке. Еще 10 человек за вчера получили ранения, - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1020 человек, еще 2415 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Лимане завершилась эксгумация тел по массовому захоронению украинских военных. Там нашли 34 защитника.