Россия нанесла ракетный удар по Одесщине из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, попавшая в объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, из самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области. Без человеческих потерь», — говорится в сообщении.