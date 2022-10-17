Россия нанесла ракетный удар по Одесщине из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, попавшая в объект инфраструктуры.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, из самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области. Без человеческих потерь», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.
Россия нанесла ракетный удар по Одесщине из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, попавшая в объект инфраструктуры.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, из самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области. Без человеческих потерь», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.