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В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. Тело одной погибшей извлекли из-под завалов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
— По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов, — говорится в сообщении.
Также он сообщил, что из-под завалов дома извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.
Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе 17 октября есть попадание в жилой дом.
В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. Тело одной погибшей извлекли из-под завалов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
— По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов, — говорится в сообщении.
Также он сообщил, что из-под завалов дома извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.
Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе 17 октября есть попадание в жилой дом.