В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. Тело одной погибшей извлекли из-под завалов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов, — говорится в сообщении.

Также он сообщил, что из-под завалов дома извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе 17 октября есть попадание в жилой дом.