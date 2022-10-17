Под завалами жилого дома в Киеве спасатели обнаружили тело четвертого погибшего, поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди, – сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.