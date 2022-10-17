|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|07:12
|Захід сонця:
|18:02
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|07:22
|Захід сонця
|18:03
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Под завалами жилого дома в Киеве спасатели обнаружили тело четвертого погибшего, поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди, – сообщил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.
Под завалами жилого дома в Киеве спасатели обнаружили тело четвертого погибшего, поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди, – сообщил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.