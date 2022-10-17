Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

— Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей, — сказал Виталий Кличко.

Среди них — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве возросло до трех человек, спасены 19.

Напомним, что в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.