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Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
— Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей, — сказал Виталий Кличко.
Среди них — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве возросло до трех человек, спасены 19.
Напомним, что в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
— Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей, — сказал Виталий Кличко.
Среди них — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве возросло до трех человек, спасены 19.
Напомним, что в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.