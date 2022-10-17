Число погибших в результате попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве возросло до трех человек, спасены 19.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

- Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до трех. Спасены 19 человек. Работы продолжаются, – отметил он.

Напомним, что в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Есть попадания в жилой дом в Шевченковском районе.