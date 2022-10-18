Фото для иллюстрации

Утром 18 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сначала в пригороде Днепра были слышны звуки работы ПВО. Затем в городе раздался мощный взрыв.

Зафиксировано два попадания в объект энергетической инфраструктуры, повреждения серьезные, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Также взрывы прогремели в Житомире. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города, написал Кирилл Тимошенко.

«Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - написал он.

Россияне атаковали и Харьков. Жителей города просят не покидать укрытий до завершения сигнала тревоги.

«Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» - Призвал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в течение 5 минут в городе произошли две серии взрывов.

«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - уточнил в Telegram он.

В городе в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилой дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть погибший.