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Утром 18 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом поднялся столб дыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сначала в пригороде Днепра были слышны звуки работы ПВО. Затем в городе раздался мощный взрыв.
Зафиксировано два попадания в объект энергетической инфраструктуры, повреждения серьезные, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
Также взрывы прогремели в Житомире. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города, написал Кирилл Тимошенко.
«Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - написал он.
Россияне атаковали и Харьков. Жителей города просят не покидать укрытий до завершения сигнала тревоги.
«Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» - Призвал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в течение 5 минут в городе произошли две серии взрывов.
«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - уточнил в Telegram он.
В городе в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилой дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть погибший.
Утром 18 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом поднялся столб дыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сначала в пригороде Днепра были слышны звуки работы ПВО. Затем в городе раздался мощный взрыв.
Зафиксировано два попадания в объект энергетической инфраструктуры, повреждения серьезные, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
Также взрывы прогремели в Житомире. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города, написал Кирилл Тимошенко.
«Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - написал он.
Россияне атаковали и Харьков. Жителей города просят не покидать укрытий до завершения сигнала тревоги.
«Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» - Призвал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в течение 5 минут в городе произошли две серии взрывов.
«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - уточнил в Telegram он.
В городе в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилой дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть погибший.