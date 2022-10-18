Правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших во время временной оккупации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

По его словам, специалисты не могут сразу идентифицировать погибших по ДНК. Это может длиться неделями или месяцами.

Кроме того, Денис Монастырский отметил, что на каждой деоккупированной территории правоохранители обнаруживают палачи, которые устраивали оккупанты.

— Мы понимаем, что любая оккупированная территория — это десятки замученных гражданских людей, пленных наших украинских военных, — сказал он.

Напомним, в деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.