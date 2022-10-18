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Во вторник, 18 октября, российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы.
«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы едут на место», — написал он.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков, Житомир и Днепр – снова бьют по объектам энергетики.
Во вторник, 18 октября, российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы.
«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы едут на место», — написал он.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков, Житомир и Днепр – снова бьют по объектам энергетики.