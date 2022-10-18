Фото «Украинской правды»

Во вторник, 18 октября, российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы едут на место», — написал он.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Харьков, Житомир и Днепр – снова бьют по объектам энергетики.