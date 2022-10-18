Российские власти используют заключенных для разведывания украинских позиций на передовой.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

На допросе СБУ пленный рассказал, что «повоевал» в Украине два дня — приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулись – они очень далеко были. Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», — заявил захватчик.

По его словам, их вербовал лично главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он рассказывал, что они будут воевать бок о бок с «опытными» военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой.

Также заключенным обещали, что они смогут смыть свои грехи кровью украинцев и получат чистые документы.

Из 1200 заключенных 267 сразу согласились на «мобилизацию», но за считанные дни захватчик осознал, что «здесь совсем не так», и понял, что выживет, только сдавшись в плен.

Ранее сообщалось, что россияне наняли на войну в Украине в ПИК Вагнера преступника-маньяка, отличившегося поеданием человека.