Днем 18 октября из-под завалов разрушенного дома в Шевченковском районе Киеве получили тело 5-й жертвы удара произошедшего накануне вражеского дрона.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы — пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября», – написал он.

Виталий Кличко отметил, что поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Они разбирают завалы и вывозят строительный мусор.