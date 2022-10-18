В деоккупированном городе Лиман Донецкой области полиция обнаружила тела четырех детей в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе.

Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов, сообщается на сайте Нацполиции.

— Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девушки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят, говорится в сообщении.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских - 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 - в Святогорске и 12 - в Лимане. Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

Ранее в деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще семи гражданских, которых российские войска убили во время оккупации.