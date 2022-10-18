С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 45 спасателей, более ста получили ранения.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге, пишет «НВ» .

— Приблизительно 45 спасателей у нас погибли с начала российского вторжения. Относительно пострадавших – это более сотни спасателей, – отметил он.

По его словам, ежесуточно на дежурство выходят около 7000 сотрудников ГСЧС, это количество может изменяться в зависимости от нагрузок и вызовов.

Он добавил, что спасатели готовы к любым вызовам. Их не пугают «выпады РФ, применение дронов, ракет и т.д.».

Напомним, от ракетного удара, который Россия нанесла по спасательной челночной станции в Николаеве, при исполнении служебных обязанностей погиб спасатель Павел Кацан . В июне ему исполнилось 34 года.