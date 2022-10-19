Российские военные блокируют работу операторов мобильной связи и Интернета в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области для скрытого перемещения военной техники и личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ уничтожили три вражеских состава и более 80 оккупантов.