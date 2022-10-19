|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|07:15
|Захід сонця:
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|3.5 м/с
|Схід сонця:
|07:26
|Захід сонця
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38.15 грн
|39.15 грн
Российские военные блокируют работу операторов мобильной связи и Интернета в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области для скрытого перемещения военной техники и личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Ранее сообщалось, что на юге ВСУ уничтожили три вражеских состава и более 80 оккупантов.
Российские военные блокируют работу операторов мобильной связи и Интернета в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области для скрытого перемещения военной техники и личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Ранее сообщалось, что на юге ВСУ уничтожили три вражеских состава и более 80 оккупантов.