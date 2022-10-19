Утром 19 октября в Севастополе раздался взрыв. Предварительно сработало ПВО, якобы был сбит беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фейкового «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

«В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», — заявил он.

Жителей города призывают сохранять спокойствие.