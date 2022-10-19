Российские оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Сообщается, что памятник был демонтирован с помощью автокрана. оккупанты заявили, что гранит переделают в стройматериалы.

Помощница оккупантов, представительница центрального штаба общественной организации «Молодая Республика» Евгения Кротова заявила, что оккупанты не воюют с памятниками, а убирают символ «дезинформации на государственном уровне».

Соратник российских захватчиков, заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский утверждает, что голодомора в Украине не было.

По его словам, больше всего пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.

Преподавательница Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя «не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого».

Памятный знак жертвам голодомора установили в 2004 году в небольшом сквере на Университетской улице неподалеку от Драмтеатра, который уничтожили оккупанты. На невысоком, разделенном на две части прямоугольном постаменте из черного и красного гранита изображены перетянутые лентой колосья и колючая проволока – символ ГУЛАГа. Монумент установили в память о жертвах голодомора и политических репрессий советского тоталитарного режима.

Напомним, во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.