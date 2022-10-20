Вчера, 19 октября, российские военные из минометов били в направлении Очаковского порта и по его акватории.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг»

«На Николаевщине из миномета враг бил в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям», — говорится в сообщении.

Также вертолетами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанес 4 авиационных удара недалеко от Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Потерь нет.

Напомним, ущерб, нанесенный заповедной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.