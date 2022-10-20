Оккупанты в ночь на 20 октября обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
В результате атаки врага никто не пострадал, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения», — отметил чиновник.
Валентин Резниченко указал, что на месте происшествия работают все службы. По предварительным данным, люди не пострадали.
«В остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно», — добавил глава ОВА.
Напомним, вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.
Оккупанты в ночь на 20 октября обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
В результате атаки врага никто не пострадал, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения», — отметил чиновник.
Валентин Резниченко указал, что на месте происшествия работают все службы. По предварительным данным, люди не пострадали.
«В остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно», — добавил глава ОВА.
Напомним, вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.