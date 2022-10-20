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Российские захватчики утром 20 октября нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Российские террористы сегодня утром, около 07:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — написал он.
Напомним, вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.
Российские захватчики утром 20 октября нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Российские террористы сегодня утром, около 07:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — написал он.
Напомним, вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.