Российские захватчики утром 20 октября нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Российские террористы сегодня утром, около 07:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется», — написал он.