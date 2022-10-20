В Николаевской области в результате обстрелов российских войск пострадали жилые дома.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Отмечается, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 19 октября, около 15:30 и 20:00 были обстрелы Широковской громады, в результате чего один дом разрушен и еще один поврежден. Пострадавших нет.

Напомним, что ночью враг наносил удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по путям.

Также ночью, 20 октября, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136».