18 октября из собственных домов вооруженные российские военные похитили молодых медиков Каховской центральной больницы им. семьи Панкеевых.

Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество.

В Каховке из своих домов военные РФ забрали врача анестезиолога реаниматолога Дениса Лемешева и операционную сестру Юлию Павлюк.

В настоящее время местонахождение Дениса Лемешева и Юлии Павлюк неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух чиновников станции.