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18 октября из собственных домов вооруженные российские военные похитили молодых медиков Каховской центральной больницы им. семьи Панкеевых.
Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество.
В Каховке из своих домов военные РФ забрали врача анестезиолога реаниматолога Дениса Лемешева и операционную сестру Юлию Павлюк.
В настоящее время местонахождение Дениса Лемешева и Юлии Павлюк неизвестно.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух чиновников станции.
18 октября из собственных домов вооруженные российские военные похитили молодых медиков Каховской центральной больницы им. семьи Панкеевых.
Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество.
В Каховке из своих домов военные РФ забрали врача анестезиолога реаниматолога Дениса Лемешева и операционную сестру Юлию Павлюк.
В настоящее время местонахождение Дениса Лемешева и Юлии Павлюк неизвестно.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух чиновников станции.