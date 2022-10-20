Российская Федерация значительно сократила свой военный контингент в Сирии, передислоцировав личный состав и военную технику для усиления своих позиций в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух западных дипломатов и высокопоставленного чиновника по сектору обороны Израиля.

В то же время они имеют разные оценки по количеству выведенных российских войск – двое из них сказали, что это два батальона, или от 1200 до 1600 солдат, а третий собеседник издания сказал, что эта цифра намного больше. Однако все трое сошлись с тем, что численность военного контингента россии в Сирии сократили.

Все три источника заявили о вывозе россией из Сирии всех комплексов С-300, предназначенных для противовоздушной обороны, но из-за дефицита баллистических и крылатых ракет используются россиянами в Украине для обстрела наземных целей. По словам собеседников The New York Times, комплексы С-300, которые Россия вывела из Сирии, были переброшены в Украину.

Напомним, утром 20 октября российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300.