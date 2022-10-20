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Российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 утром 20 октября.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
По его словам, обошлось без жертв и разрушений.
«Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят», - написал он.
Напомним, ночью, 20 октября, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.
Также вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.
Российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 утром 20 октября.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
По его словам, обошлось без жертв и разрушений.
«Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят», - написал он.
Напомним, ночью, 20 октября, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.
Также вчера, 19 октября, российские военные из минометов избивали в направлении Очаковского порта и по его акватории.