В Белоруссию вместе с русскими военными завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России.

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена группа вагонов с отметкой «взрывные материалы». Эшелон прибыл на станцию в Нижегородскую область.

Оттуда вагоны с боеприпасами «прицепляются» к военным эшелонам в Беларусь.

«Да, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл военный эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами», – сообщает мониторинговая группа.

20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы.