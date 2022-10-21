Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек.

Имеется разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы.

Напомним, утром 20 октября российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300.