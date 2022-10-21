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Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек.
Имеется разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы.
Напомним, утром 20 октября российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300.
Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек.
Имеется разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы.
Напомним, утром 20 октября российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300.