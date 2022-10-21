За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли Николаевскую область. Разрушен авторынок в Николаеве, повреждена инфраструктура на территории района.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Вчера утром, 20 октября, около 09:03 враг обстрелял Николаев из зенитно-реактивной системы С-300. Зафиксировано попадание в авторынок и по открытым территориям. Пострадавших нет.

Вчера, 20 октября, в 09:05 в результате вражеского ракетного обстрела Мишково-Погореловской громады повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Утром, 21 октября, в 06:50 враг нанес удары РСЗО по побережью Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Также продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 20 октября с 16:30 до 17:30 обстрелов подверглось село Широковской громады. Попадание было во двор жилого дома. В результате повреждены хозяйственные пристройки. Пострадавших нет.

Напомним, что в течение 20 октября ВСУ трижды отразили авиационные атаки россиян в Бериславском районе Херсонщины.