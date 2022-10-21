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Утром 21 октября россияне атаковали Запорожье, пострадали жилые дома.
Об этом сообщает и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
— Российские изверги снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города, — написал он.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил горожан, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
— В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – написал он.
Напомним, российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Утром 21 октября россияне атаковали Запорожье, пострадали жилые дома.
Об этом сообщает и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
— Российские изверги снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города, — написал он.
Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил горожан, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
— В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – написал он.
Напомним, российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.