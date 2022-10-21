Утром 21 октября россияне атаковали Запорожье, пострадали жилые дома.

Об этом сообщает и. о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

— Российские изверги снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города, — написал он.

Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил горожан, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

— В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны, – написал он.

Напомним, российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.