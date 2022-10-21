У Вооруженных сил Украины пока нет систем противоракетной обороны, которые бы помогли эффективно противодействовать иранским баллистическим ракетам, которые Россия заказала у Ирана.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 21 октября, пишет Громадське.

— У нас есть информация, что россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет. Наши специалисты зенитно-ракетных войск говорят, что лучшая защита против них – это уничтожить их на складах. Потому что в Украине нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать, — говорит Юрий Игнат.

По его словам, эффективным противодействием может стать поиск механизма для того, чтобы не допустить поставки этих ракет в Россию. Несмотря на сложность, ВСУ ищет способы борьбы с этими ракетами.

Ранее сообщалось, результативность сбития иранских дронов «Шахид-136» украинскими военными за две недели составляет 85%.