Террористические ракетные атаки России по теплоэлектростанциям ДТЭК 10, 11 и 13 октября нанесли ущерб не менее 400 миллионов гривен.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью УП.

- Мы считали - около 400 миллионов гривен за эти три дня (10-11, 13 октября). Это исключительно восстановительная стоимость или необходимые затраты для восстановления оборудования, — сообщил он.

По его словам, энергетики компании делают все возможное, чтобы поскорее восстановить и заменить разрушенное оборудование.

Максим Тимченко также сообщил, что на всех объектах ДТЭК проведены работы по усилению физической защиты объектов.

Ранее сообщалось, что с 10 по 20 октября в результате обстрелов россиянами было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины, среди которых десятки энергетических.